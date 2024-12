Serie C, vincono Arzignano, Lumezzane, Renate e FeralpiSalò. Parità tra Union Clodiense e Lecco

Ad aprire le danze di questo sabato di terza serie, il Girone A, con cinque gare che hanno preso il via alle ore 15:00 e sono quindi da poco concluse: arriva la prima sconfitta per mister Tesser, con la Triestina che crolla in casa dell’Arzignano, mentre sono corsare Virtus Verona e Feralpisalò; in casa, invece, vince il Renate. Si porta avanti anche il Lecco, ma l’Union Clodiense trova il pari su rigore quasi al triplice fischio.

Girone A

Arzignano – Triestina 3-0

Lumezzane – Virtus Verona 0-3

Novara – FeralpiSalò 0-1

Renate – Pro Patria 1-0

Union Clodiense – Lecco 1-1

Foto: Serie C Logo