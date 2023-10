Serie C, vince la Giana Erminio in casa del Legnago (2-1). Parità in Pro Sesto-Novara e Renate-Triestina

Sono appena terminate le sfide delle 16.15 di Serie C, in campo il girone A. Vince la Giana Erminio in casa del Legnago Salus, decisiva la rete di Fali al 90′. Parità a reti inviolate tra Pro Sesto e Novara. Finisce in parità anche la sfida tra Renate e Triestina: 1-1.

Legnago Salus – Giana Erminio 1-2

Pro Sesto – Novara 0-0

Renate – Triestina 1-1

Foto: Logo Serie C