Serie C, vince il Mantova. Il Legnago Salus supera il Lumezzane. Atalanta U23 battuta dalla Pergolettese

Si sono concluse le tre partite di Serie C, valide per il 32° turno di campionato, che si sono giocate alle ore 16:15, tutte appartenenti al girone A. La Pergolettese ha battuto in trasferta l’Atalanta U23. Vittoria anche per il Legnago Salus, che piega il Lumezzane. Successo per la capolista Mantova sul Fiorenzuola. Questi tutti i risultati finali delle tre gare disputatesi questo pomeriggio:

Atalanta-Pergolettese 0-2

Legnago Salus-Lumezzane 2-1

Mantova-Fiorenzuola 2-0

Foto: Twitter Serie C