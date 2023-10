Serie C, vince il Catania contro il Taranto: 1-0, decide Di Carmine. Vittoria di misura anche per il Gubbio

Sono terminate le sfide delle 18.15 di Serie C, in campo il girone B e C. Di seguito i risultati

Girone B

Gubbio – Olbia 1-0

Girone C

Catania – Taranto 1-0

