Serie C: vince ancora la Reggina, ok Ternana e Carpi. I risultati di oggi

Si sono conclusi gli incontri di oggi di Serie C. Nel Girone A il Lecco pareggia 1-1 con la Giana Erminio: ospiti in vantaggio con Cortesi e D’Anna firma il pari. Nel Girone B il Carpi vince sul campo della Virtus Verona con le reti di Jelenic, Vano e l’autogol di Nobile. Nel Girone C la Reggina prosegue la propria marcia e batte 4-1 il Rende: a segno Bellomo, Corazza, Sounas e Rivas, di Nossa la rete ospite. La Ternana batte la Viterbese 2-1, segnano Ferrante e Vantaggiato per i padroni di casa e Volpe per i laziali.