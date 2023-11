Dopo il rinvio della decima giornata di campionato che vedeva in campo Entella e Cesena, oggi la Lega Pro ha comunicato la data ufficiale: si giocherà il 16 novembre alle ore 20:45. La gara era stata rinviata a causa di forte maltempo. Mentre per quanto riguarda il recupero tra Sestri Levante e Rimini, valida per l’undicesima giornata di campionato, verrà recuperata il 16 novembre alle ore 16:15.

Foto: logo Lega Pro