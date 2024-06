Serie C, tutte le domande di iscrizione sono state presentate. Ora palla alla Covisoc. Trema l’Ancona

A mezzanotte è scaduto il termine per le iscrizioni in Serie C. Tutte le domande delle 56 squadre sono state presentate, le quattro arrivate in semifinale playoff (Avellino, Benevento, Cararrese e Vicenza) hanno tempo fino all’11 giugno per presentare la domanda.

Da quanto trapela, tutte le domande sono state presentate, nessuna rinuncia, quindi, al momento, non ci saranno riammissioni. L’unico caso complicato sembra essere quello dell’Ancona, che proprio sul filo di lana ha presentato gli ultimi bonifici: bisogna capire se sono regolari, se è tutto ok. Parola alla Covisoc, che si esprimerà tra una settimana. Se una domanda (l’Ancona, o altri club) non saranno accettate, si libererà un posto per il Milan U23.

Foto: logo Lega Pro