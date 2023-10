Serie C, tris di Monopoli e Trento, vincono anche Atalanta U23 e Virtus Verona. Parità tra Picerno e Messina (1-1)

Sono appena terminate le sfide di Serie C delle 20:45, in campo i gironi A e C. Di seguito i risultati della serata.

Girone A

Atalanta U23 – Legnago Salus 1-0

Trento – Pro Sesto 3-1

Triestina – L.R Vicenza 0-0

Virtus Verona – Fiorenzuola 1-0

Girone C

Monopoli – Virtus Francavilla 3-0

Picerno – ACR Messina 1-1

Foto: Logo Serie C