Serie C, tris dell’Ancona all’Alessandria. Bene Gubbio, Pontedera e Fiorenzuola. Cade la Carrarese

Sono appena terminate le sfide delle 14.30 della Serie C. Tris dell’Ancona all’Alessandria. Ko in casa per la Carrarese, che cade contro la Torres, così come il Montevarchi perde contro il Pontedera. Vittoria in rimonta per il Fiorenzuola sul Rimini, mentre vittoria comoda per il Gubbio contro il Siena. Infine, pareggio a reti bianche per Imolese e Vis Pesaro.

Ancona-Alessandria 3-0 (45′ D’Eramo, 51′ Moretti, 89′ Mattioli)

Carrarese-Torres 0-1 (39′ Scappini)

Fiorenzuola-Rimini 2-1 (61′ Delcarro (R), 67′ Stronati (F), 88′ Frison (F))

Imolese-Vis Pesaro 0-0

Gubbio-Siena 2-0 (45′ Vazquez, 85′ Toscano)

Montevarchi-Pontedera 1-2 (19′ Nicastro (P), 24′ Ciofi (P), 73′ Cerasani (M))

