Serie C, tris della Vis Pesaro, vittoria esterna per il Foggia. Vincono anche Catania, Cavese e Ascoli

Sono appena terminate le sfide della serata di Serie C. Nel girone A pareggio fra Arzignano e Albinoleffe, 1-1 il punteggio finale. Nel Girone B l’Ascoli si è imposto di misura con la Pianese, mentre la Vis Pesaro ha battuto 3-0 l’Arezzo. Chiudiamo col Girone C: successo esterno del Foggia sul campo del Team Altamura, mentre la Cavese si è imposta 2-1 con il Crotone. Pareggio interno per l’Avellino, che non va oltre l’1-1 con il Giugliano. Di seguito i risultati.

Girone A

Arzignano – Albinoleffe 1-1

Girone B

Ascoli – Pianese 1-0

Vis Pesaro – Arezzo 3-0

Girone C

Altamura – Foggia 0-2

Avellino – Giugliano 1-1

Cavese – Crotone 2-1

Catania – Benevento 1-0

Foto: Serie C Logo