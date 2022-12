Sono appena terminate le sfide delle 18 del girone B di Serie C. Il Cesena difende il vantaggio in dieci uomini e contro il San Donato. Nessun problema per la Reggiana sul campo della Fermana: 3-0. Finiscono in parità, invece, Olbia–Recanatese ed Entella–Lucchese.

Cesena – San Donato 3-2

Virtus Entella – Lucchese 1-1

Fermana – Reggiana 0-3

Olbia-Recanatase 1-1

Foto: Twitter Lega Pro