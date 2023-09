Serie C, tris della Juve Stabia, poker del Picerno. Parità in Crotone-Audace Cerignola e Monopoli-Catania

Sono appena terminate le sfide delle 20:45 di Serie C, in campo il girone C. Di seguito i risultati della serata:

Crotone-Audace Cerignola 1-1

90’ Ruggiero (A), 90’+2’ Gomes (C)

Foggia-Virtus Francavilla 0-0

Juve Stabia-Potenza 3-0

5’ Candellone, 41’, 80’ Romeo

Monopoli-Catania 0-0

Picerno-Giugliano 4-0

2’ Guerra, 49’ Diop, 53’ Albadoro, 90’+4’ Muraro

Foto: Serie C Logo