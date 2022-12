Serie C, tris della Juve Stabia, frena il Crotone. Vincono Avellino, Virtus Entella e Pescara

Sono appena terminate le sfide delle 17.30 di Serie C, in campo i gironi B e C. Partiamo dal primo, dove l’Entella ha vinto in casa della Recanatese. Nel girone C, invece, il Crotone è stato fermato dal Gelbison. Sorridono Juve Stabia e Pescara mentre la Fidelis Andria ha perso in casa dell’Avellino.

Girone B

Recanatese-Virtus Entella 1-2

Girone C

Avellino-Fidelis Andria 1-0

Crotone-Gelbison 1-1

Juve Stabia-Messina 3-0

Monopoli-Pescara 1-2