Sono appena terminate le sfide delle 16:15 di Serie C, in campo il girone A. La Giana Erminio cala il tris in casa del Lumezzane. Vittoria esterna anche per la Pro Patria in casa del Renate. Infine, vince la Pro Vercelli in casa contro la Pergolettese.

Lumezzane – Giana Erminio 1-3

Pro Vercelli – Pergolettese 1-0

Renate – Pro Patria 1-3

Foto: Logo Serie C