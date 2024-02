Serie C, tris della Carrarese in casa dell’Entella. Vincono anche Legnago, Lumezzane e Vis Pesaro

Sono appena terminate le sfide delle 20.45 di Serie C, in campo tutti i gironi. Di seguito i risultati della serata. Nel Girone A Legnago vince su AlbinoLeffe con due gol in un minuto e seriani che giocano l’ultimo quarto d’ora in inferiorità numerica per l’espulsione per doppia ammonizione di Munari, riuscendo anche a segnare il gol della bandiera; blitz del Lumezzane a Meda e terzo ko di fila in casa per il Renate. Nel Girone B la Carrarese ribalta il risultato a Chiavari, calando il tris contro una Virtus Entella che chiude in 10 per l’espulsione lampo di Montevago, subentrato da soli 3 minuti. Vis Pesaro corsara a Fermo: unico neo per i biancorossi l’espulsione per doppia ammonizione di Iervolino; anche i gialloblù chiudono in dieci per il doppio giallo a Pistolesi. Nel Girone C il Monterosi sembrava poter lasciare momentaneamente l’ultimo posto in classifica ed invece il Potenza ha trovato il pari allo scadere.

Girone A

Legnago Salus – Albinoleffe 2-1

Renate – Lumezzane 0-1

Girone B

Entella – Carrarese 1-3

Fermana – Vis Pesaro 0-2

Girone C

Monterosi Tuscia – Potenza 1-1

Foto: Logo Serie C