Serie C, tris del Mantova, bis del Padova. Vincono anche Legnago, Arzignano e Torres

Di seguito i risultati delle gare delle 18:30 di Serie C, in attesa degli ultimi risultati delle squadre in campo questa sera.

Girone A

Legnago-Renate 1-0 (39′ Van Ransbeeck)

Pro Sesto-Arzignano 0-1 (77′ Milillo)

Padova-Virtus Verona 2-0 (71′ Villa, 83′ Russini)

Mantova-AlbinoLeffe 3-1 (12′ e 87′ Brignani, 14′ Zanini, 66′ Galuppini)

Girone B

Sestri Levante-Torres 0-1 (47′ Zecca)

