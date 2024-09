Serie C, tris del Catania sulla Juve Next Gen. Il Renate vince sull’Alcione Milano

Conclusi gli anticipi delle 18:30 del sabato della 3^ giornata dei Girone A e C di Serie C. Tris del Catania sulla Juve Next Gen. Il Renate vince sull’Alcione Milano.

Di seguito risultati e marcatori:

GIRONE A

Alcione-Renate 0-1 (25′ Delcarro)

Atalanta Under 23-Trento 1-1 (40′ Bergonzi, 49′ Peralta)

Lecco-Lumezzane 1-1 (31′ Galeandro, 54′ Pannitteri)

Pergolettese-Clodiense 2-2 (5′ Biondi, 9′ Sinani, 15′ Careccia, 36′ Scarsella)

Virtus Verona-Novara 1-0 (76′ Manfrin)

GIRONE C

Picerno-Casertana 0-0

Juventus NG-Catania 1-3 (25′ Anastasio, 61′ Inglese, 79′ Afena-Gyan, 84′ Quaini)

Foto: logo Serie C