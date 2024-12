Serie C: Triestina-Vicenza anticipata alle 12:30 dell’8/12. Il comunicato

Il comunicato della Lega Pro:

La Lega Pro, preso atto del Provvedimento del Prefetto di Trieste – Prot. Uscita n. 0070992 del 02/12/2024 – attraverso il quale viene disposto l’anticipo alle ore 12.30 dell’8 dicembre 2024 della gara in oggetto in relazione a motivi di ordine e sicurezza pubblica, dispone che la gara Triestina-L.R. Vicenza, in programma domenica 8 dicembre 2024 presso lo Stadio “Nereo Rocco” di Trieste, abbia inizio alle ore12.30, anziché alle ore 17.30.

Foto: Serie C logo