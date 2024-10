Serie C, torna il lunch match: si parte con Campobasso-Spal

Con una nota ufficiale, la Lega Pro comunica che “tornano nelle case degli italiani le domeniche di calcio della Serie C NOW. Il ritorno alle storiche abitudini dei tifosi italiani riporta la Serie C NOW al centro del pallone di casa nostra, legando tradizione, racconto e innovazione. Sabato 12 e domenica 13 ottobre sarà possibile seguire gli incontri, della 9ª giornata di Serie C, delle 15 e delle 17: 30 anche in contemporanea.

Domenica, inoltre, con Campobasso-Spal, torna la partita delle 12:30 che, per tutta la stagione, accompagnerà i sostenitori delle sessanta squadre di C.

Foto: logo serie c