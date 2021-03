Serie C, Ternana corsara anche a Potenza e vicina alla promozione. Già domenica potrebbe festeggiare

La Ternana non si ferma, anzi, viaggia spedita verso la Serie B. Nel recupero della gara con il Potenza, rinviata a febbraio per neve, le “Fere” di Lucarelli, si sono imposte per 2-0 contro il Potenza dell’ex Fabio Gallo.

Un successo firmato da Furlan, a segno nel primo tempo, e Falletti. Un 2-0 che significa 23a vittoria in campionato (mai nessuno in Serie C ci era riuscito) con 75 punti in classifica e soprattutto +15 sull’Avellino a 6 giornate dalla fine.

Un margine che parla chiaro, già domenica potrebbe arrivare la festa promozione, anche se ancora non dipenderà solo dalla Ternana. Agli umbri basta un risultato migliore di quello dell’Avellino, ma in caso di vittoria degli irpini, tutto rimandato al 3 aprile, vigilia di Pasqua, quando al Liberati ci sarà proprio l’incrocio tra Ternana e Avellino.

Nell’altro recupero del girone C, vittoria del Catanzaro 1-0 con la Cavese. I calabresi sono ora terzi, scavalcato il Bari di 1 punto.

Foto: Twitter Ternana