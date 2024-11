Serie C, termina 0-0 il recupero tra la Juve Next Gen e la Turris

Si chiude a reti inviolate il recupero della 15ª giornata del campionato di Serie C, Girone C, fra Juventus Next Gen e la Turris. A Biella, le due compagini non vanno oltre lo 0-0 iniziale, modificando così davvero di poco la rispettiva posizione nelle zone basse della classifica e in grande difficoltà.

Da segnalare al 27′ l’infortunio al ginocchio per il difensore brasiliano della compagine bianconera, Pedro Felipe, che lo ha costretto ad uscire, in lacrime, dal terreno di gioco. Per l’ex Palmeiras si teme, ora, un lungo stop.

Foto: logo Serie C