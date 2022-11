Serie C, termina 0-0 il posticipo tra Virtus Entella e Cesena

Finisce a reti bianche, 0-0, la sfida di alta classifica tra Virtus Entella e Cesena, risultato che non cambia le cose in vetta al girone B, con le due squadre che restano in vetta a 25 punti.

Gara equilibrata, con la Virtus Entella che non è riuscita a sfruttare la superiorità numerica per tutto il secondo tempo, con un doppio giallo a Mercadante.

Foto: twitter Entella