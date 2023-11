Serie C: successi per Vicenza e Atalanta Under 23

Questi i risultati delle gare di Serie C, per la 13a giornata del campionato, per le gare giocate alle 18,30. Spiccano i successi di Vicenza e Atalanta Under 23.

Questi i risultati:

Giana Erminio-Virtus Verona 4-0 (19′ e 38′ Messaggi, 34′ e 57′ Fall)

Vicenza-Pro Patria 3-1 (3′ e 40′ Scarsella, 58′ Della Morte, 93′ Pitou)

Pergolettese-Atalanta Under 23 0-3 (20′ e 77′ Di Serio, 49′ Palestra)

Trento-Arzignano 1-0 (33′ Anastasia)

Foto: logo Serie C