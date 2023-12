Serie C, successi per Padova e Pescara

Concluse le gare delle 16.15 di Serie C. Importanti sccessi per il Padova e il Pescara. Pari per la Juve Next Gen.

Questi i risultati:

Atalanta U23-Padova 0-1

Juventus Next Gen-Pineto 2-2

Pescara-Olbia 4-0

Pontedera-Gubbio 2-1

Foto: logo Lega Pro