Serie C, successi per Entella e Foggia. Senza gol il derby umbro

Si sono concluse le gare delle 15 in Serie C. Successi per Entella e Foggia. Senza gol il derby umbro.

Questi i risultati:

GIRONE B

Ascoli-Pontedera 1-1

30′ Martinelli (P), 62′ Corazza (A)

Carpi-Campobasso 0-0

Virtus Entella-Gubbio 2-1

11’/79′ Guiu Vilanova (V), 51′ Corsinelli (G)

Milan Futuro-Arezzo 2-2

8′ Longo (M), 28′ Tavernelli (A), 39′ Jimenez (M), 88′ Gucci (A)

Perugia-Ternana 0-0

GIRONE C

Foggia-Juventus Next Gen 1-0

28′ Orlando (F)

Foto: logo Serie C