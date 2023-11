Serie C: successi per Casertana e Benevento nel girone C. Pari del Padova

Sono terminate le gare delle 20,45 in Serie C. Successi per Casertana e Benevento nel girone C. Pari del Padova con la Pergolettese.

Di seguito i risultati finali:

GIRONE A

Pergolettese – Padova 1-1

67′ Mazzarani (PE), 86′ Belli (PA)

GIRONE B

Recanatese – Pineto 1-1

8′ Carpani (R), 90’+1 Volpicelli (P)

GIRONE C

Benevento – Monterosi 2-1

14′ Agazzi (B), 39′ Ferrante (B), 86′ Bittante (M)

Taranto – Casertana 0-1

17′ Tavernelli

Foto: Logo Serie C