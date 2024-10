Serie C, SPAL sempre più in crisi. L’Audace Cerignola batte il Picerno

Concluse le gare di Serie C delle 17.30. SPAL sempre più in crisi, battuta dall’Arezzo. L’Audace Cerignola batte il Picerno nel girone C.

Questi i risultati:

GIRONE A

Alcione Milano-Lumezzane 1-0

7′ Bagatti

Renate-Caldiero Terme 0-0

Virtus Verona-Union Clodiense 4-1

6′ Caia (V), 9′ De Marchi (V), 13′ Rispoli (V), 83′ Munaretti (V), 95′ Serena (U)

GIRONE B

Arezzo-Spal 2-1

44′ Karlsson (S), 62′ Renzi (A), 72′ Gaddini (A)

GIRONE C

Audace Cerignola-Picerno 2-1

64′ Pagliai (P), 73′ Capomaggio (C), 93′ Salvemini (C)

Foto: logo Serie C