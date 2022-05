Serie C, sorteggiati i quarti di finale playoff: ecco gli abbinamenti

Sono stati sorteggiati questa mattina gli accoppiamenti dei quarti di finale dei play off di Serie C, dove scenderanno in campo anche le seconde classificate dei rispettivi gironi. Il Palermo ha pescato la Virtus Entella, mentre il Padova sfiderà la Juventus Under 23. Derby meridionale fra Monopoli e Catanzaro, mentre la Reggiana troverà sulla sua strada la Feralpisalò.

Questi gli accoppiamenti con le gare che si giocheranno il 17 e 21 maggio, ricordando che con due pareggi, passano il turno le seconde in classifica e la migliore terza che è il Palermo.

Feralpisalò-Reggiana

Monopoli-Catanzaro

Juventus U23-Padova

Virtus Entella-Palermo

Foto: Logo Serie c