Serie C, sono otto gli squalificati dopo il primo turno dei playoff nazionali

Il Giudice Sportivo Not. Pasquale Marino, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell’A.I.A. Sig. Roberto Calabassi, nella seduta del 27 Maggio 2021, ha adottato le deliberazioni che di seguito integralmente si riportano:

GARE DEL 26 MAGGIO 2021

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari:

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA’ IN AMMONIZIONE (II INFR)

MARRAS MANUEL (BARI)

CARRARO FEDERICO (FERALPISALÒ)

LEGATI ELIA (FERALPISALÒ)

GATTO EMANUELE (SUDTIROL)

DE SANTIS SIMONE (MATELICA)

MARCONI IVAN (PALERMO)

COMI GIANMARIO (PRO VERCELLI)

POSSENTI MARCELLO (RENATE)

AMMONIZIONE (I INFR)

CANESTRELLI SIMONE (ALBINOLEFFE)

RIVA RUGGERO (ALBINOLEFFE)

ALOI SALVATORE (AVELLINO)

FELLA GIUSEPPE (AVELLINO)

ANDREONI CRISTIAN (BARI)

CELIENTO DANIELE (BARI)

BROGNI GIORGIO (FERALPISALÒ)

DE LUCIA VICTOR (FERALPISALÒ)

FINK HANNES (SUDTIROL)

MORELLI GABRIELE (SUDTIROL)

POLAK JAN (SUDTIROL)

POLUZZI GIACOMO (SUDTIROL)

ALBERTI THOMAS (MATELICA)

BALESTRERO DAVIDE (MATELICA)

AURILETTO SIMONE (PRO VERCELLI)

HRISTOV PETKO ROSENOV (PRO VERCELLI)

GUGLIELMOTTI DAVIDE (RENATE)

MAISTRELLO TOMMY (RENATE)

SILVA JACOPO (RENATE)