Serie C: solo vittorie per il Crotone. Vincono anche Pescara e Avellino, rallenta il Catanzaro

Sono appena terminate le dieci sfide delle 17.30 del Girone C di Serie C. Il Crotone vince di misura contro il Monterosi e prosegue nella sua scia di sole vittorie. Rallenta invece il Catanzaro, fermato sul pari in casa dell’Audace Cerignola. Arriva la prima gioia in campionato per l’Avellino che batte il Messina per 2-1. Torna a vincere il Pescara e lo fa per 0-1 in casa della Viterbese. Seconda vittoria di fila per Juve Stabia e Virtus Francavilla. Non si va oltre il pareggio tra Foggia e Potenza. Di seguito tutti i risultati.

Audace Cerignola – Catanzaro 2-2

Avellino – Messina 2-1

Crotone – Monterosi 1-0

Juve Stabia – Monopoli 2-0

Latina – Giugliano 2-2

Picerno – Turris 0-1

Potenza – Foggia 1-1

Taranto – Fidelis Andria 2-1

Virtus Francavilla – Gelbison 1-0

Viterbese – Pescara 0-1

Foto: Logo Serie C