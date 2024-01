Serie C, schiaffi a un suo calciatore: tre giornate di squalifica a Pagliuca, allenatore della Juve Stabia

Clamoroso quanto accaduto al termine di Juve Stabia-Monterosi di domenica sera. I padroni di casa vincevano 2-0 fino all’92’, per poi subire due gol nel recupero dal fanalino di coda del campionato, per il 2-2 finale. All’uscita dal campo, mentre le squadre rientravano negli spogliatoi, l’allenatore stabiese Guido Pagliuca ha colpito un suo calciatore con uno schiaffo al volto.

Per il gesto, notato dal giudice di gara, il tecnico è stato squalificato per tre giornate. Salterà l’Avellino e le prossime due uscite della squadra capolista del girone C di Lega Pro.

Foto: logo Juve Stabia