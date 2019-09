Serie C: Sabbione risponde a Corazza, 1-1 nel big match tra Bari e Reggina

Termina in parità il monday night Bari-Reggina, big match della quarta giornata del girone C di Serie C. Al San Nicola, davanti a oltre 15 mila spettatori, è andata in scena una gara dal sapore di Serie A. Meglio gli amaranto nel primo tempo, con Corazza che sblocca la contesa già al minuto 8: sugli sviluppi di un calcio d’angolo, l’attaccante classe ’91 è il più lesto ad approfittare di un rimpallo e sotto misura appoggia in rete. Nella ripresa il Bari spinge con decisione alla ricerca del pareggio, che arriva al 63′: angolo dalla destra, Sabbione sfrutta un erroraccio di Guarna e insacca tra le proteste degli amaranto che chiedevano un netto fallo nei confronti del proprio portiere. Al San Nicola termina 1-1, la Reggina sale a quota 8 punti, il Bari insegue a una lunghezza di distanza.