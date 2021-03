Serie C, rinviato di nuovo il recupero della 28ª giornata tra Olbia e Como

Olbia-Como, in programma mercoledì 24 marzo e valida come recupero del match della 28esima giornata di Serie C è stata rinviata ancora una volta. Quella volta fu il Como ad essere alle prese con i numerosi casi di positività;stavolta tocca alla società sarda. Per questo motivo attraverso un comunicato la Lega Pro ha disposto un ulteriore rinvio del match:

“RINVIO GARA DI RECUPERO – 9a GIORNATA DI RITORNO

GARA OLBIA – COMO DEL 24 MARZO 2021 (Gir. “A”)

Preso atto dell’istanza documentale ritualmente presentata dalla società Olbia ai sensi del punto 4 delle “DISPOSIZIONI GARE LEGA PRO – EMERGENZA COVID-19” di cui al Com. Uff. n. 54/L del 6 ottobre 2020, la Lega dispone che la gara Olbia-Como, in programma mercoledì 24 marzo 2021, Stadio “Bruno Nespoli”, Olbia, venga rinviata a data da destinarsi.”