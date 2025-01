Serie C, rinviata per neve Potenza-Benevento. Il comunicato

Potenza-Benevento sarà rinviata causa neve. È arrivato da pochi minuti il comunicato stampa ufficiale che decreta il rinvio in ragione delle precipitazioni atmosferiche registrate nel weekend sul capoluogo lucano e per le quali si attendano peggioramenti nel pomeriggio. Recupero fissato al 21 gennaio, ore 15:00.

“La Lega Pro ha disposto il rinvio della gara Potenza-Benevento, valevole per la 22^giornata di Serie C Now e inizialmente in programma in data odierna con inizio fissato alle ore 19:30, per effetto dell’impraticabilità del terreno di gioco dello stadio Alfredo Viviani, causata dalla copiosa nevicata ancora in corso. Al contempo, la Lega ha disposto il recupero della gara per martedì 21 gennaio 2025 alle ore 15:00″.

Foto: X Serie C