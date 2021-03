Serie C, rinviata Monopoli-Casertana per Covid

La Lega Pro ha ufficializzato il rinvio della sfida del girone C di Serie C tra Monopoli e Casertana in programma domenica. L’ASL BA due giorni fa ha inviato la comunicazione in merito al focolaio epidemico all’interno del gruppo squadra biancoverde, dunque sarà riprogrammata la sfida del Veneziani.

LA NOTA

RINVIO GARA – 14ª GIORNATA DI RITORNO

GARA MONOPOLI – CASERTANA DEL 28 MARZO 2021 (Gir. “C”)

La Lega Italiana Calcio Professionistico, preso atto dell’istanza documentale presentata in data 24.03.2021 dalla società Monopoli; della comunicazione del Dipartimento di Prevenzione – ASL BA pervenuta in data 23.03.2021, nella quale si evidenzia “la presenza di un focolaio epidemico in evoluzione all’interno della Società Sportiva”; in dipendenza di quanto sopra dispone che la gara Monopoli-Casertana, in programma domenica 28 marzo 2021, Stadio “Vito Simone Veneziani”, Monopoli, venga rinviata a data da destinarsi.

Foto: Logo Monopoli