Serie C, retrocede la Fermana. Vis Pesaro e Recanatese ai playout

È terminata anche l’ultima giornata del Girone B di Serie C. La Fermana perde in casa col Pescara e viene retrocessa in Serie D. Ai playout Vis Pesaro e Recanatese, si salva l’Ancona dopo il pari con la Lucchese così come l’Entella. Tutto già decisivo per quanto riguarda la zona playoff. In testa il Cesena vince ancora e saluta la C sfiorando i 100 punti.

Ancona-Lucchese 0-0

Arezzo-Sestri Levante 2-1

Carrarese-Pontedera 2-1

Cesena-Perugia 2-0

Fermana-Pescara 1-3

Gubbio-Rimini 4-0

Olbia-SPAL 1-4

Pineto-Torres 2-2

Virtus Entella-Recanatese 1-0

Vis Pesaro-Juventus Next Gen 2-1

Foto: Logo Serie C