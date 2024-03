È appena terminata l’unica sfida della serata di Serie C, in campo il girone C. All’Ezio Scida termina 0-0, con Crotone e Casertana che si dividono la posta in palio. Gli ospiti salgono così a quota 53 punti, mantenendo il sesto posto del girone C, mentre il Crotone sale a quota 47 punti, a +4 sull’undicesimo posto – primo posto fuori dai playoff – occupato dall’Audace Cerignola.

Foto: logo Serie C