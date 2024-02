Serie C, reti inviolate tra Crotone e Benevento

Termina in parità l’ultima sfida della venticinquesima giornata del girone C di Serie C, all’Ezio Scida termina 0-0 la sfida tra Crotone e Benevento, una sfida senza reti, ma giocata a viso aperto da entrambe le compagini. Dunque, un punto a testa con il Benevento che difende il quarto posto a quota 44 punti, mentre il Crotone rimane al sesto posto a quota 41 punti.

Foto: Logo Serie C