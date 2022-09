Serie C: Reggiana e Siena calano il poker. Carrarese in rimonta sul San Donato. Bene Rimini, Gubbio e Ancona

Sono appena terminate le partite delle 18.00 del girone B di Serie C. Nessun problema per l’Ancona in casa con il Fiorenzuola: 2-0 sotto il segno di Paolucci e Martina. Il Cesena riacciuffa il Torres al 93′, i sardi sono rimasti in nove uomini a causa delle espulsioni di Gianola al 80′ e di Liviero al 95′. Parità anche tra Recanatese (rimasta in 10 uomini al 20′ per l’espulsione di Alfieri) e Fermana: 1-1. L’Entella cade in casa con il Rimini: 2-0 (Sereni, Santini). Reggiana e Siena calano il poker rispettivamente con Montevarchi e Imolese. Bene anche il Gubbio che si impone per 2-0 sull’Alessandria (Bonini e Artistico). Infine, la Carrarese corsara a San Donato: 1-2 in rimonta.

Foto: Logo Serie C