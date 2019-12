Serie C, recupero della 1ª giornata di ritorno: in campo il 22 e il 23 gennaio

La Lega di Serie C ha disposto che le sotto indicate gare, già rinviate a data da destinarsi, verranno recuperate nelle date e con gli orari di seguito riportati:

MERCOLEDÌ 22 GENNAIO 2020

> GIRONE A

ALBINOLEFFE vs PISTOIESE Mercoledì Ore 18.30

CARRARESE vs PONTEDERA Mercoledì Ore 20.45

GOZZANO vs ALESSANDRIA Mercoledì Ore 20.45

JUVENTUS U23 vs NOVARA Mercoledì Ore 20.45

LECCO vs AREZZO Mercoledì Ore 18.30

MONZA vs PRO PATRIA Mercoledì Ore 20.45

OLBIA vs ROBUR SIENA Mercoledì Ore 18.30

PERGOLETTESE vs COMO Mercoledì Ore 18.30

PIANESE vs PRO VERCELLI Mercoledì Ore 18.30

RENATE vs GIANA ERMINIO Mercoledì Ore 20.45

> GIRONE B

CESENA vs CARPI Mercoledì Ore 18.30

FERALPISALÒ vs REGGIO AUDACE Mercoledì Ore 20.45

IMOLESE vs RIMINI Mercoledì Ore 18.30

L.R. VICENZA vs MODENA Mercoledì Ore 20.45

PADOVA vs VIRTUSVECOMP VERONA Mercoledì Ore 20.45

RAVENNA vs FERMANA Mercoledì Ore 18.30

SAMBENEDETTESE vs A.J. FANO Mercoledì Ore 20.45

SUDTIROL vs VIS PESARO Mercoledì Ore 18.30

> GIRONE C

BARI vs SICULA LEONZIO Mercoledì Ore 20.45

BISCEGLIE vs RENDE Mercoledì Ore 18.30

CASERTANA vs POTENZA Mercoledì Ore 20.45

CATANIA vs AVELLINO Mercoledì Ore 18.30

PAGANESE vs VITERBESE CASTRENSE Mercoledì Ore 18.30

PICERNO vs CAVESE Mercoledì Ore 20.45

REGGINA vs VIRTUS FRANCAVILLA Mercoledì Ore 18.30

TERAMO vs CATANZARO Mercoledì Ore 18.30

TERNANA vs RIETI Mercoledì Ore 20.45

VIBONESE vs MONOPOLI Mercoledì Ore 18.30

GIOVEDÌ 23 GENNAIO 2020*

> GIRONE B

GUBBIO vs TRIESTINA Giovedì Ore 20.45

PIACENZA vs ARZIGNANO V. Giovedì Ore 20.45

*Posticipo disposto in relazione alla gara Piacenza – Triestina in programma Lunedì 20 Gennaio 2020.