Serie C, girone B: rallenta la capolista Pordenone, il Monza strappa l’1-1 al “Bottecchia”

E’ finito 1-1 il posticipo della 31esima giornata del girone B di Serie C. La capolista Pordenone rallenta la propria marcia, impattando 1-1 contro il Monza. Al “Bottecchia” succede tutto nel primo tempo: neroverdi in vantaggio all’11’ con Candellone, il pareggio degli ospiti arriva al 36′ e porta la firma di D’Errico. Un pareggio che permette alla squadra di Tesser di portarsi a più 8 in classifica sulla Triestina, il Monza di Brocchi sale invece a quota 48.