Serie C: rallenta l’Entella, la Reggiana cala il poker alla Fermana e si prende la vetta. Il Cesena ne fa 6 in casa del San Donato

Sono appena terminate le sfide della serata di Serie C, in campo il girone A e B. Partiamo dal primo girone, dove Pergolettese e L.R Vicenza sono scese in campo alle 20 (unica a quest’ora, il resto alle 20:30) senza andare oltre il pareggio a reti inviolata. Frena l’Entella in casa della Lucchese, ne approfitta la Reggiana che vince in casa 4-2 contro la Fermana e si prende la vetta in solitaria. L’Olbia vince in trasferta contro la Recanatese (2-3), così come il Cesena in casa del San Donato. Vittorie casalinghe, invece, per Pontedera e Vis Pesaro. Infine, terminano in parità anche Siena-Gubbio (2-2) e Rimini-Fiorenzuola (1-1). Di seguito i risultati della sera.

Girone A

Pergolettese – L.R Vicenza 0-0

Girone B

Lucchese – Entella 0-0

Pontedera – Montevarchi 2-0

Recanatese – Olbia 2-3

Reggiana – Fermana 4-2

Rimini – Fiorenzuola 1-1

San Donato – Cesena 1-6

Siena – Gubbio 2-2

Vis Pesaro – Imolese 1-0

