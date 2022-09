Serie C: rallenta il Crotone, il Catanzaro lo aggancia al primo posto. Il Pescara travolge il Foggia (0-4)

Sono appena terminate le partite della serata di Serie C, girone C. Il Calcio Giugliano travolge il Turris (4-1). Il Crotone non va oltre il pari con il Potenza, ne approfitta il Catanzaro che stende l’ACR Messina con un rotondo 3-0 e si porta in vetta alla classifica. Troppo Pescara per il Foggia: 0-4 per i Delfini. Risultato netto anche tra Gebilson e Taranto: 3-0 in favore dei padroni di casa. Il Latina vince contro l’Avellino per 1-0, decide Fabrizi, così come il Monopoli che si impone per 2-1 contro l’Audace Cerignola. Pari a reti bianche, invece, tra Juve Stabia e Viterbese. Di seguito i risultati della quinta giornata di Serie C girone C.

Monterosi Tuscia – Virtus Francavilla 2-1

Fidelis Andria – Picerno 1-1

Calcio Giugliano – Turris 4-1

Catanzaro – ACR Messina 3-0

Foggia – Pescara 0-4

Gelbison – Taranto 3-0

Juve Stabia – Viterbese 0-0

Latina – Avellino 1-0

Monopoli – Audace Cerignola 2-1

Potenza – Crotone 1-1

Foto: Logo Serie C