Serie C, quattro punti di penalizzazione al Taranto per violazioni amministrative

Carlo Sica – Presidente

Giammaria Camici – Componente

Andrea Fedeli – Componente (Relatore)

Gaia Golia – Componente

Valentina Ramella – Componente

Claudio Sottoriva – Componente aggiunto (Relatore) Carlo Purificato – Componente aggiunto (Relatore) Giancarlo Di Veglia – Rappresentante AIA

ha pronunciato, all’udienza del giorno 7 marzo 2024, sul deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 19389/644pf23- 24/GC/gb del 5 febbraio 2024, nei confronti del sig. Salvatore Alfonso e della società Taranto FC 1927 Srl, il seguente

DISPOSITIVO P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, irroga le seguenti sanzioni:

– per il sig. Salvatore Alfonso, mesi 4 (quattro) di inibizione;

– per la società Taranto FC 1927 Srl, punti 4 (quattro) di penalizzazione in classifica, da scontare nel corso della corrente stagione sportiva.