Serie C, primo pareggio casalingo per il Catanzaro: 2-2 contro il Pescara. L’Entella vince con la Vis Pesaro e continua la corsa alla vetta

Sono appena terminate le sfide delle 14.30 di Serie C, in campo i tre gironi. Nel girone A, l’Albinoleffe vince in trasferta contro la Pro Patria (1-4). Pareggi in Lecco-Triestina (0-0) e Mantova-Juventus Next Gen (1-1). Nel girone B, invece, si sono disputate nove partite in contemporanea. L’Entella continua la corsa verso la prima posizione, la vittoria ottenuta sul campo della Vis Pesaro porta i liguri ad appena due lunghezze di ritardo dalla Reggiana. Nel girone C arriva il primo pareggio casalingo per la corazzata Catanzaro, gli uomini di Vivarini riacciuffano il pari nel recupero contro il Pescara di Zeman. Di seguito i risultati.

Girone A

Lecco-Triestina 0-0

Mantova-Juventus U23 1-1

Pro Patria-Albinoleffe 1-4

Girone B

Alessandria-Fiorenzuola 1-1

Carrarese-Siena 3-0

Cesena-Olbia 1-0

Lucchese-Fermana 1-1

Pontedera-Imolese 2-0

Recanatese-Montevarchi 3-1

San Donato-Gubbio 1-2

Torres-Ancona 1-1

Vis Pesaro-Entella 0-2

Girone C

Catanzaro-Pescara 2-2

Foto: Twitter Lega Pro