Serie C, prima vittoria dell’Atalanta U23. Vincono anche Rimini, Perugia, Ancona e Cesena

Sono da poco terminati gli anticipi della terza giornata di Serie C. Nel Girone A prima, storica, vittoria per l’Atalanta U23, che si impone 3-2 contro la Giana Erminio. Il big match del girone B se lo aggiudica il Perugia, che batte la SPAL a domicilio: 2-1 per il Grifo al Mazza di Ferrara. Successo di misura per l’Ancona, che batte 1-0 il Pineto, mentre il Cesena passa 3-1 sul campo del Pontedera. Gol e spettacolo fra Rimini e Juventus U23, con la formazione di casa che vince 4-3.

Girone A

Atalanta U23-Giana Erminio 3-2

Girone B

Ancona-Pineto 1-0

Pontedera-Cesena 1-3

Rimini-Juventus U23 4-3

SPAL-Perugia 1-2

Foto: Logo Serie C