Altra cessione in Lega Pro in casa Parma. Si tratta di Sebastiano Longo, girato in prestito al Potenza. per un anno Ecco quanto si legge nel comunicato ufficiale del Potenza: “Il Potenza Calcio Srl comunica di aver perfezionato l’acquisto del giocatore Sebastiano Longo dalla Società Parma Calcio 1913 a titolo temporaneo annuale, con opzione di riscatto a titolo definitivo”.