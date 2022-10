Serie C: Pordenone e Renate a valanga. Bene Foggia e Triestina, cade il Vicenza

Sono appena terminate le sfide delle 14:30 di Serie C. In campo il Girone A, e alcune gare del C. Partiamo dal Girone C dove vincono Monterosi, Giugliano e Foggia. Nel primo raggruppamento, invece, da cade ancora un’altalenante Vicenza. Vottproe roboanti, invece, di Renate e Pordenone. Torna il sorriso anche alla Triestina. Infine, il Trento che batte l’ormai ex capolista Lecco.

Girone A

Virtus Verona-Arzignano Valchiampo 0-0

Vicenza-Pro Vercelli 2-3

Triestina-Mantova 2-1

Pro Sesto-Pro Patria 2-1

Pergolettese-Pordenone 1-5

Novara-San Giuliano City 1-0

Lecco-Trento 1-2

Feralpisalò-Renate 1-4

Albinoleffe-Juventus U23 1-1

Girone C

Viterbese-Foggia 1-2

Taranto-Giugliano 0-1

Latina-Monterosi 0-2

Foto: Logo Serie C