Serie C, pokerissimo del Picerno, vince la Fiorenzuola contro l’Atalanta U23 (2-1). Vincono anche Juve Stabia e Pro Sesto

Sono appena terminate le sfide della sera di Serie C, in campo il girone A, B e C. Di seguito i risultati:

Girone A

Fiorenzuola – Atalanta U23 2-1

Renate – Pro Sesto 0-1

Girone B

Cesena – Gubbio 2-0

Sestri Levante – Recanatese 2-0

Girone C

Juve Stabia – Taranto 2-1

Picerno – Monterosi Tuscia 5-1

Turris – Casertana 1-0

