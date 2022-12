Serie C, poker e primo posto per la Feralpisalò. Vincono Lecco, Virtus Verona e Latina. Cade la Juve U23

Sono appena terminate le partite delle 14.30 di Serie C, in campo il girone A e il girone C. Partiamo dal primo. La Feralpisalò cala il poker al Novara. Tris del Virtus Verona al Renate. Cade la Juve U23, l’Arzignano la ribalta nel finale. Non si va oltre la parità in Mantova-Pro Vercelli e Pordenone-L.R Vicenza. Nel girone C, invece, torna a vincere il Latina nello scontro diretto in chiave playoff col Cerignola, trionfano anche Taranto e Picerno. Mentre non vanno oltre l’1-1 Potenza–Giugliano e Viterbese–Turris.

Girone A

Arzignano – Juventus U23 2-1

Feralpisalò – Novara 4-0

Lecco – Padova 2-1

Mantova – Pro Vercelli 3-3

Pergolettese – Pro Sesto 1-2

Piacenza – Pro Patria 0-1

Pordenone – L.R Vicenza 2-2

Virtus Verona – Renate 3-0

Girone C

Latina – Audace Cerignola 1-0

Picerno – Virtus Francavilla 2-1

Potenza – Giugliano 1-1

Taranto – Monterosi Tuscia 1-0

Viterbese – Turris 1-1

Foto: Twitter Logo Lega Pro